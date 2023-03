CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO llama mequetrefes a legisladores republicanos de EU.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "mequetrefes intervencionistas y prepotentes" a los legisladores republicanos de Estados Unidos que proponen el uso de las fuerzas armadas de ese país en territorio mexicano, pues aseguró que "A México se le respeta".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que si estos legisladores siguen con este tipo de propuesta y "siguen ofendiendo a México", seguirá denunciándolos y pedirá a los connacionales en la Unión Americana que no voten por ellos.

Afirmó que esta demanda del Gobierno mexicano no solo será apoyada por los mexicanos sino de otros países de América Latina y por los mismos ciudadanos estadounidenses, pues señaló que el camino no es el de amenaza ni el del sometimiento y la invasión.

Si siguen ofendiendo a México nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos, que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Estoy seguro de que no solo los mexicanos y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidense van a estar a favor de nosotros, porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta", dijo.