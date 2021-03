AMLO llama a cuidarse en Semana Santa para evitar tercera ola de Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de evitar una tercera ola de contagios por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó este lunes la población mexicana a cuidarse durante la Semana Santa y mantener las medidas sanitarias y de sana distancia.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recordó que su gobierno no prohibirá nada, pero llamó a los mexicanos a tomar conciencia de que la pandemia del coronavirus sigue activa.

"Ya estamos en la Semana Santa, recomendarles a todos que nos cuidemos, ya sabemos cómo cuidarnos. No se prohíbe nada, prohibido prohibir, es cosa de tomar consciencia. La pandemia continúa desgraciadamente. Está bajando el número de contagios, pero hay pandemia y hay que procurar no enfermarnos hasta que tengamos la vacuna que nos proteja".

"Porque no sólo es lo lamentable, lo doloroso de las pérdidas de vidas humanas, porque no son números, no son estadísticas, no sólo es eso, es que el que sale de la pandemia, que puede vivir para contarlo, sí tiene que padecer secuelas, nos afecta a nuestro organismo. Entonces, que no nos infectemos”, dijo.