AMLO lanza decálogo sobre feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó hoy un decálogo sobre el feminicidio durante la conferencia de prensa matutina.

Uno: estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hambres y de mujeres, de todos los seres humanos”, contestó a un cuestionamiento sobre su postura sobre el feminicidio en el marco de sus declaraciones durante la semana y de una protesta a las afueras de Palacio Nacional de grupos de mujeres.

“Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres”, siguió.

El mandatario añadió en el número ocho el castigo a los responsables de violencia en contra de las mujeres y en el nueve el compromiso de que su gobierno “se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres”.

“Diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México”, dijo.

Hoy varias mujeres se manifestaron e hicieron algunas pintas en las puertas de Palacio Nacional.

El lunes el mandatario demandó a los reporteros que cubren la conferencia matutina atender la información sobre la entrega de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y no “voltear” la nota cuando el funcionario fue cuestionado sobre su planteamiento en materia de modificar el tipo penal de feminicidio.

“Estoy muy contento, si vengo a decirles, empieza la semana, que recibimos 2 mil millones para la gente que lo necesita y me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues sí no me gusta eso no”, dijo.

“No quiero que el tema sea nada más feminicidio, ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto”, precisó.

Y agregó: “Sí es importante lo de feminicidio, pero ya estoy viendo como esa va a ser la nota, el feminicidio, y no, porque fue una manipulación”.

Las declaraciones del Presidente fueron criticadas por grupos feministas en redes sociales y por varios de sus adversarios políticos.

“No es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio, no se van a modificar las leyes para aminorar el castigo a delincuentes. No quiero que quede duda sobre eso”, dijo.

López Obrador agregó que debe hablar con cuidado, porque si se come “una s”, se convierte en trending topic en la red social de Twitter.

“No es la gente, son los robots, porque vaya que gana dinero Twitter con eso, sería muy bueno que al menos informara quién pompó”, reclamó.