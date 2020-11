AMLO instruye a la SFP a iniciar indagatoria sobre uso de recursos del ayuntamiento de Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inicie una indagatoria sobre la compra de un banner por parte del ayuntamiento de Hermosillo.

“Yo no puedo juzgar a priori, no puedo culpar a nadie sin elementos si no tengo pruebas, sin embargo, como tú estás haciendo la denuncia lo que podemos hacer es que se busque con Jesús Ramírez que la Secretaría de la Función Pública haga un trámite amistoso, respetuoso para que se haga una indagatoria”, dijo.

El mandatario fue cuestionado en específico sobre la compra de un banner por parte del ayuntamiento de Hermosillo por 50 mil pesos a un supuesto allegado a la alcaldesa Célida López.

López Obrador enfatizó en que los estados y municipios son libres de gastar los recursos de sus participaciones federales en lo que decidan.

Pero al ser cuestionado sobre los 500 millones de pesos que la federación entregó al municipio para pavimentación, se indagará, adelantó.

“Ya no pueden el gobienro federal tener injerencia (en participaciones), sólo si se tratara de recursos que son del gobierno federal y se transfieren para un obra en específico, si en el caso de Hermosillo, si el recurso que se entregó para el pavimento de las calles tiene mal uso, ahí si puede entrar la Secretaría de la Función Pública”, explicó.