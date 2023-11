AMLO inaugurará este domingo CRIT en Mazatlán

Este domingo 3 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la ceremonia de apertura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

La oficina de Presidencia dio a conocer la mañana de este miércoles la agenda de fin de semana en la que se detalla que la inauguración será a las 13:30, hora local.

Destaca que este acto se dará una semana después de que el presidente López Obrador no pudo asistir a la inauguración del CRIT en Tlapa, Guerrero, debido a que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se manifestaron en el lugar, en donde tiraron la puerta principal de ese centro.

AMLO ofrece disculpas por inasistencia a CRIT de Tlapa

En su conferencia mañanera de este miércoles 29 de noviembre en Palacio Nacional, el presidente López Obrador ofreció disculpas a los directivos del CRIT en Tlapa, Guerrero, por no haber asistido a su inauguración y calificó a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, como una persona con muy buenos sentimientos. Manifestó que los CRIT son "una bendición" y "santuarios del humanismo".

"Ahora que fui a la Montaña de Guerrero, pues al que estaban esperando con los brazos abiertos los provocadores era a mí, no estaban esperando a la gobernadora, no estaban esperando a los directores del Centro de Rehabilitación del Teletón, que por cierto les ofrezco disculpas por no asistir.