AMLO hace solicitud a autoridades sanitarias para reiniciar giras

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya le gustaría reiniciar sus giras y que envió su solicitud por escrito a las autoridades sanitarias para ver si le autorizan.

Yo ya quiero reiniciar los recorridos, desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan hacer los especialistas, el doctor (Jorge) Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, me van a decir. Ya les hice la solicitud, porque ya tengo un plan de giras por el País, pero va a depender que lo autoricen ellos”, dijo.

Las giras que pretende realizar son para dar banderazos de inicio de las obras del Tren Maya en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Desde luego no mítines, no concentraciones, actos así de menos de 50 personas, con sana distancia. Todavía no vamos a poder saludaron de mano, sólo así tocándonos el corazón”, dijo.

El mandatario agregó que también planea visitar las refinerías, pues hay un plan de intensificar su rehabilitación.

“Quiero ir a inaugurar los Bancos del Bienestar en distintos puntos, ya tengo trabajo hacia adelante, vamos a ver qué responden”, finalizó.