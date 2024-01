AMLO habló con Marath Bolaños sobre acusaciones de Sanjuana y reitera: “No es cierto”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no es cierto que Marath Bolaños López, secretario del Trabajo, le haya pedido un “moche” de 20% a Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex.

Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, acusó que funcionarios del gobierno federal le pidieron el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia del Estado para la campaña de Claudia Sheinbaum.

Entre los mencionados por Martínez destaca la ahora secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y el entonces Marath como subsecretario del Trabajo.

López Obrador afirmó que habló con el secretario del Trabajo Marath Bolaños sobre las acusaciones de Sanjuana.

Ya hablé que Marath, es una persona honesta, ya no voy a seguir hablando de la Honestidad de Claudia Sheinbaum, que me consta, porque ahora los del Tribunal Electoral ya me volvieron a sancionar que porque informé el dia primero de julio en el Zócalo, entonces ya no me quiero meter en eso”, indicó.