AMLO exhibe en la mañanera el montaje televisivo del caso Florence Cassez en la que participó Carlos Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.-Este día fue presentado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el montaje del arresto de Florence Cassez, que fue transmitido por Televisa en el programa Primero Noticias que conducía Carlos Loret de Mola.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, fue quien explicó en que consisten los telemontajes o ‘noticias fabricadas’ en los medios.

Villamil aseguró que este tipo de actos adquirieron mayor relevancia desde 1997 hasta el 2018.

El funcionario indicó que los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto crearon estas escenas.

Asimismo, señaló directamente a Genaro Gracía Luna, ex secretario de seguridad Pública de Felipe Calderón, de ser artífice de montajes en el sexenio calderonista.

El montaje presentado en Primero Noticias el 9 de diciembre de 2005 por Carlos Loret de Mola dejó escuela", detalló Villamil.

Esto debido a que -según el presidente del Sistema Público de Radiodifusión- se hizo creer a la audicencia de que el operativo realizado para detener a un grupo de supuestos secuestradores era real.

Ahí se detuvo a Florence Cassez e Israel Vallarta, y se les señalaba de formar parte de un grupo delictivo conocido como Los Zodiaco.

Por otro ladro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en ese momento era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que al analizar el caso se llegó a la conclusión de que el arresto de los acusados se trató de una “escenificación ajena a la realidad”

Cordero comentó que el punto de partida para el análisis jurídico del caso fueron las múltiples alteraciones que se le hicieron al parte policiaco. Además, señaló que el propio Genaro García Luna reconoció públicamente que la “detención” de Florence Cassez y su pareja, Israel Vallarta, fue un montaje.

Según la funcionaria, a Cassez se le violó el derecho de la presunción de inocencia, el derecho a ser puesta a disposición del Ministerio Público de manera inmediata y el derecho a la asistencia consular.

Ante esto, ella propuso la libertad inmediata de la acusada y de no reponer el procedimiento como plantearon dos ministros.

En el 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte ordenó la libertad inmediata de Florence Cassez, gracias a los decisivos votos de los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Sobre el montaje, el presidente comentó que en el periodo neoliberal se presentaban hechos como el que se expuso hoy “por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existía entre el poder político y los medios“.

“Se podía manipular con absoluta libertad, ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa”, sostuvo el mandatario.

Israel Vallarta aún está preso desde el 2005 sin que se le dicte sentencia.

AMLO informó que Sánchez Cordero analiza su situación jurídica y que de encontrarse inocente se le liberará.

"Usted es una cortina de mentiras", responde Jenaro Villamil a Loret

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, llamó "cortina de mentiras" a Carlos Loret de Mola, luego de que el periodista respondiera al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que daría a conocer el montaje televisivo de la supuesta captura de Florence Cassez.

El también escritor manifestó en su cuenta de Twitter que los telemontajes son un delito y que cualquier comunicador o periodista que se respete debe rechazar.

"Cortina de humo? Los telemontajes son un delito. Son un engaño a la audiencia. Una violación al debido proceso. Una vergüenza que cualquier comunicados o periodista que se respete debe rechazar, Usted, señor @CarlosLoret, es una cortina de mentiras", expresó.

Carlos Loret de Mola ya no trabaja en Televisa, hoy está presente en el portal Latinus, junto con Víctor Trujillo, Brozo.

Recientemente se dio a conocer que Latinus es propiedad de familiares de Roberto Madrazo Pintado, ex candidato del PRI a la presidencia.

Madrazo señaló que "nunca se ocultó" la presencia de su familia en Latinus, sino que "lo que pasa es que nadie preguntó".

Según un reportaje de Álvaro Delgado Gómez, dinero público del gobierno de Michoacán estaría siendo utilizado para el medio de comunicación.

De acuerdo al periodista, Latinus ha obtenido millonarios contratos con el Gobierno de Michoacán, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala no haber tenido declaraciones fiscales por parte de los involucrados.

Las autoridades de la SHCP afirman que Latinus no ha hecho ninguna declaración del fondeo de capital que maneja, ni siquiera provisional, al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Loret de Mola ha dicho en varias ocaciones que Latinus no tiene relaciones políticas y empresariales.

Latinus es una plataforma digital que se lanzó en los primeros meses del año pasado y desde su fundación se han visto muchos reportajes en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.