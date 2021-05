AMLO exhibe al columnista Raymundo Riva Palacio por culparle y dar por hecho liberación de “El Güero Palma” y le ironiza como ganador de un premio Óscar

CIUDAD DE MÉXICO.- “Si es para un Óscar”, ridiculizó el presidente Andrés Manuel López Obrador la publicación de la columna del periodista Raymundo Riva Palacio asegurando que lo culpaba de exonerar a Héctor “El Güero” Palma Salazar.

“…pero imagínense Riva Palacio, ya decía el presidente lo exoneró, no… es histórico... porque el saca el artículo pensando que él ya estaba fuera cuando juez da la orden de liberarlo, Rivas Palacio da por hecho de que ya estaba libre y ya me estaba culpando, si es para un Óscar…”, declaró el mandatario en su mañanera.

Intento de “Sabadazo” para liberar a Héctor “El Güero” Palma Salazar

El presidente de México dijo que les pareció muy extraño que en la madrugada del sábado se ordenara la libertad del narcotraficante, dejándolo absuelto de delitos de delincuencia organizada.

Informó que cuando le enteraron dio la instrucción de buscar un mecanismo legal para retenerlo, pero le decían que no se podía y nuevamente pero al día siguiente se emite otra orden para liberarlo.

Cuando me informan lo primero que digo es esperen, busquen un mecanismo legal, -no no se puede, ya es orden del juez- no podemos desacatar la orden búsquenle no es un asunto nada más del juez, Poder Judicial o Gobierno es un asunto de estado no se puede degradar al estado mexicano, debilitar a estado mexicano”, recordó.