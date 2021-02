AMLO está en contra de la regulación de medios de comunicación y redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de una regulación que censure a las redes sociales y medios de comunicación, pero a favor de que las plataformas garanticen la libertad de expresión.

El mandatario fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina sobre su opinión en torno al proyecto de iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales.

“Se trata de temas pues sí polémicos. Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura”, dijo.

López Obrador recordó la censura de varias plataformas de redes sociales al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales cuando silenciaron al presidente Trump. No aceptó la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, eso no puede ser, ¿cómo se erigen en los grandes censores?”, indicó.

El mandatario precisó que Ricardo Monreal está en su derecho, como cualquier legislador, de presentar una iniciativa.