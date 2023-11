AMLO espera que la UNAM deje de ser "elitista" tras designación de nuevo rector

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la designación de Leonardo Lomelí Vanegas como el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió su esperanza de que con dicho cambio la institución educativa deje atrás su "elitismo".

Este nuevo rector es del grupo de economía que ha dominado, tampoco se avanzó mucho (...) es del mismo grupo, no hay cambio, era, creo, el secretario del exrector, Enrique Graue. (Lomelí) puede demostrar que es distinto, puede demostrarlo, porque sí, no, no dieron buen ejemplo", añadió.