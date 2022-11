CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en caso de que la Reforma Electoral no pase en el Congreso de la Unión, enviará una reforma a la Ley que no requiera de las dos terceras partes de la votación.

Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante que haya democracia, es probable que yo envíe una reforma a la Ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B”, dijo.

López Obrador destacó que sin violar la Constitución se puede proponer una reforma a la Ley Electoral para que se pueda someter a elección a consejeros y magistrados y para eliminar los legisladores plurinominales.

“Que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería la reforma constitucional, pero como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia; ya lo hemos dicho es el gobierno del pueblo; la oligarquía, es el gobierno de las minorías. Todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar, porque dejar de luchar es como empezar a morir”, argumentó.

AMLO enviará reforma a la Ley Electoral como “Plan B” si la Reforma Electoral no pasa. Foto: Especial

Población no quiere a la legislación actual en materia electoral: AMLO

El mandatario consideró que la población no quiere a la legislación actual en materia electoral.

“La gente quiere no eso, está demostrado en las encuestas. La gente quiere participar para elegir a los consejeros, la gente no quiere 500 sino 300, la gente no quiere que se gasten 20 mil, 30 mil millones de pesos”, indicó.

El Presidente destacó que los legisladores que voten en contra de su iniciativa de Reforma Electoral van a “desobedecer al pueblo”.

“Nosotros tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo y como yo sé, porque constantemente estoy recogiendo sentimientos del pueblo y tengo encuestas de lo que quiere la gente, ni modo que porque ya se reunieron en Las Lomas, en una mansión, se pusieron de acuerdo y ya no la reforma y a brindar con champaña, ganamos; no, no, no, vamos a seguir luchando”, señaló.