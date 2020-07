AMLO: dónde seguir su informe a dos años del triunfo electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles 1 de julio se cumple el segundo año de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana, razón por la que el mandatario dará un informe a las 17:00 horas (centro del país) desde Palacio Nacional.

El informe será transmitido en vivo por las plataformas oficiales del Gobierno de México: Facebook, Twitter y You Tube.

Durante su conferencia matutina, López Obrador se pronunció al respecto de su triunfo electoral con 30.1 millones de votos a su favor, en un ejercicio democrático en el que participó el 66% del padrón de ciudadanos con derecho al sufragio del INE, con lo que se convirtió en el segundo proceso electoral con mayor participación ciudadana.

Cumplimos dos años del triunfo que por mandato del pueblo nos otorgó este honroso cargo de presidente de la República. Dos años de esa elección histórica".

Anteriores elecciones

AMLO participó en dos elecciones (2006 y 2012) antes de el último proceso electoral por el cual hoy está a cargo del poder ejecutivo del país.

Según los datos del Instituto Nacional el político tabasqueño obtuvo 14.7 millones de votos en 2006 y 15.8 millones de personas en 2012.

Luego de consumar su victoria en 2018, Obrador mencionó ante sus simpatizantes que se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México: "No les voy a fallar, no se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad y no quiero pasar a la historia como un mal presidente".