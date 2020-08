AMLO dice que le gustaría ver video de supuestos sobornos del caso Lozoya

CIUDAD E MÉXICO (GH).- El supuesto video que hay sobre la entrega de sobornos en el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), debería darse a conocer porque la “purificación de la vida pública del País está sobre cualquier procedimiento legal”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me gustaría verlo, ahora sí es como pago por evento. Sí me gustaría verlo, porque hay que poner a descubierto toda la corrupción, esto ayuda. Eso sí me interesa, para estigmatizar a los corruptos, no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir a corrupción”, dijo.