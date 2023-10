AMLO dice a ministro que marchó ayer: “Le debería dar vergüenza”, pues su sueldo “insulta a la mayoría de los mexicanos”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Al ministro que marchó ayer para defender sus privilegios, “le debería de dar vengüenza”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer los trabajadores del Poder Judicial marcharon en Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Morelos, Tabasco, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Sonora y Chihuahua para protestar en contra de la extinción de 15 mil millones de pesos en fideicomisos.

Entre los manifestantes se observó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara-Carrancá, luego de que López Obrador los retara a salir a defender sus privilegios y que les diera el sol.

Durante su conferencia matutina, el Presidente indicó que los que marcharon tienen “todo el derecho a manifestarse”.

Yo no comparto que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen a manifestarse. No comparto que se defiendan privilegios porque se me hace muy injusto”, dijo.