AMLO descarta indagar conflictos de interés en Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que existan actos de corrupción o conflictos de interés al interior de la hacienda pública, como lo denunció en su carta de renuncia Carlos Urzúa Macías.

López Obrador contestó que no se investigará la denuncia por conflicto de interés porque “no existe ninguna prueba, ningún hecho”.

No hay ningún crédito de la banca de desarrollo entregado a ningún familiar, ninguna empresa, ningún funcionario. La banca de desarrollo en el periodo neoliberal se utilizaba par beneficiar a los allegados”, dijo.



En su carta de renuncia Carlos Urzúa señaló que “discrepancias económicas hubo muchas” y que le “resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés".

Para la oposición la carta de Urzúa prendió las alertas sobre posibles actos de corrupción en el ámbito hacendario.

Pero el jefe del Ejecutivo descartó cualquier hecho de corrupción y recordó que el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa otorgó el crédito a la polémica Odebrecht y el de Enrique Peña Nieto compró las plantas de fertilizantes con recursos de la banca de desarrollo.

“Eso ya no sucede en este gobierno, ¿qué otra cosa podría ser motivo de corrupción o nepotismo? El que se condonaran impuestos a empresas o personas cercanas a los gobernantes como sucedía en los gobiernos pasados”, dijo.

El Presidente precisó que la carta de renuncia de Germán Martínez Cazares al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo como destinatario a Carlos Urzúa y la de éste último a Alfonso Romo y al Presidente de la República.

“Yo espeto mucho a Carlos, pero tuvimos diferencias. Les hablaba del Plan de Desarrollo, imagínense lo que es eso: lo veo y desde mi punto de vista no reflejaba el cambio, era como si lo hubiera hecho (Agustín) Carstens o (José Antonio) Meade, que es tan buena persona, perdón se me fue, pero tenemos concepciones distintas, nosotros siembre los cuestionamos, son proyectos distintos y contrapuestos”, explicó.

López Obrador dijo que no puede aceptar algo en lo que no cree, que se trata de un asunto técnico y de juicio práctico: “¿cómo voy a seguir con lo mismo? No vamos a seguir con la política neoliberal y no es fácil porque fueron 36 años”.

En cuanto al nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mandatario aseguró que si hay discrepancias sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, lo convencerá.

“¿Le va a torcer el pescuezo o qué?”, le preguntó un reportero.

“No, los programas ya están aprobados, hay un plan de desarrollo aprobado por el poder legislativo”, contestó el Presidente.