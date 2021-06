AMLO denuncia sobornos, excesos y cómo “maiceaban” al Congreso para comprar sus votos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las administraciones pasadas el Congreso era un tianguis donde se comerciaba de todo, se compraban los votos de los legisladores y se repartían moches.

Antes el Congreso era un tianguis ahí se comerciaba todo, se intercambiaban los votos, se compraban los votos. Está demostrado en el caso de las Reformas Estructurales se pagó a los legisladores, no a todos, pero está abierto el juicio de cómo lograron votos para que se aprobara la Reforma Energética".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin declaró Ante la Fiscalía General de la República que entregaban sobornos a legisladores para que se aprobara la Reforma Energética y eso es una parte porque había partidas de moches".

“Maiceaban” a legisladores

El mandatario dijo que cada vez que se iba a aprobar el Presupuesto repartían y "maiceaban" a los legisladores o de los Estados, de las regiones, traían comida y bebida para agraciar a los diputados, para agraciarlos, y obtener los votos. "Esto hace poco, no estoy hablando de hace una década o dos, no, no, no, hace cinco años".

"Eso ya no se da, desde que inició el nuevo gobierno, los diputados que están por terminar no llevaron a cabo esa práctica, se acabó. Se envía el Presupuesto, pero no se les da nada a cambio para que voten, porque no es función de los diputados manejar presupuesto, su función es legislar".

Iban en helicóptero a jugar golf con Peña Nieto

Recordó que como parte de los excesos en una ocasión “llamaron a un legislador de gran nivel –Emilio Gamboa Patrón (PRI)- que acompañara a otro funcionario de gran nivel –ex presidente Enrique Peña Nieto- a jugar Golf, y le mandaron un helicóptero al campo de golf, pero eso no fue en el siglo pasado, fue reciente, nada más que silencio en los medios de información convencionales".

EL UNIVERSAL informó que octubre de 2017 que el entonces coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón reconoció que jugó golf con el presidente Enrique Peña Nieto, luego de sostener una reunión de trabajo con el jefe del Ejecutivo para comentar la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, en razón de ser un tema que tiene que ver con ambos poderes.