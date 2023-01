AMLO dejará a quien le suceda en la Presidencia un “testimonio” de lo que le quedó pendiente como la reforma electoral constitucional

CIUDAD DE MÉXICO.-Un testimonio con lo que le quedó pendiente dejará a quien sea su sucesor o sucesora, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Dejarle un testimonio de lo que considero queda pendiente. Me faltó desmantelar todo el gobierno paralelo que crearon para proteger las políticas neoliberales”, dijo.

López Obrador adelantó que además de dejar por escrito que le faltó desmantelar ese “gobierno paralelo”, también incluirá la reforma electoral constitucional.

“Hay quien ya se frota las manos, todavía falta, vamos hacer mas cosas, pero no vamos a terminar de llevar a cabo toda la transformación. Va a quedar pendiente la reforma electoral, que hay que hacerla, me refiero a la reforma constitucional para que sea el pueblo que elija a los consejeros”, explicó.

El mandatario afirmó que si el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue como está “es un peligro para la democracia”.

Se debe de trasmitir ‘esto esta así, yo ya no pude, no me alcanzó el tiempo’, cumplir con decirle eso”, aclaró.