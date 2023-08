AMLO defiende lecciones sobre diversidad sexual en libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los opositores no han ganado la batalla en contra de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y defendió los temas de diversidad sexual que se abordan en ellos.

Entonces, imagínense, empiezan diciendo que se va a inyectar el virus del comunismo en los libros. Falso completamente, o sea, mentira. No pudieron demostrarlo porque no hay nada que lleve a ese propósito; sí al humanismo, desde luego, y a la ciencia", comentó el mandatario.

En relación con la diversidad sexual, AMLO expresó que, al no poder sostener sus argumentos originales, sus críticos comenzaron a cuestionar el tratamiento de la diversidad sexual en los libros de secundaria, lo que consideró como un intento retrasado, ya que los libros abordan información fundamental para los jóvenes.

A mí no me gusta la palabra ‘tolerancia’, me gusta la palabra ‘respeto’, porque tolerar es: A ver, te voy a aguantar. No, no, es respetar, respetarnos todos. Somos libres, entonces ¡cómo me voy a meter yo a cuestionarte sobre tu preferencia sexual! Tenemos que respetarnos todos, pero es parte del atraso", declaró el Presidente.