CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Al ser cuestionado sobre el asesinato de Milagros Monserrat en Guanajuato por un sujeto que la apuñaló en plena calle, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad.

López Obrador fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre su estrategia de “abrazos, no balazos”, luego de la crítica que realizó ayer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien reaccionó al crimen de Milagros Monserrat en México.

Yo pienso qué hay que atender las causas, no se trata sólo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia, no quiero polemizar con el presidente de El Salvador, nosotros vamos bien a pesar de que heredamos una situación muy difícil porque hubo un presidente que declaró la guerra al narcotráfico y apostó por enfrentar la violencia con la violencia”, contestó.

López Obrador afirmó que “no le hace que tarde” en dar resultados su estrategia, pero se debía atender a los jóvenes.

“Cuando llegamos, la violencia estaba en lo más alto, sobre todo en los homicidios, poco a poco hemos venido reduciendo los homicidios, ¿por qué funciona nuestra estrategia?, porque la paz es fruto de la justicia, si se combate la pobreza, la corrupción, se logra avanzar mucho y eso es lo que hemos hecho en el País”, dijo.

Homicidio ha disminuido durante sexenio de AMLO, según cifras presentadas

El mandatario mostró una gráfica del comportamiento del homicidio durante su sexenio, en donde se logró revertir la tendencia a la alza de sexenios anteriores.

El Secretariado Ejecutivo proyecta para julio 2 mil 491 homicidios dolosos en el País, con una baja de 6% este año, respetó a 2022 en el promedio diarios de víctimas y 15% menos que en 2021.

“Se burlaban con lo de abrazos, no balazos, claro los represores…sí es abrazos, no balazos, pero no cruzarse de brazos”, indicó.

AMLO defiende estrategia de “abrazos, no balazos” y agrega “pero no cruzarse de brazos” luego de asesinato de Milagros Monserrat. Foto: Shaila Rosagel

Lamenta asesinato de Monserrat

Sobre el asesinato de Milagros Monserrat, el Presidente lamentó el crimen de la mujer.

“También lo lamentamos muchísimo, estamos buscando que estas cosas no sucedan y si suceden asegurar que no haya impunidad, que se castigue”, indicó.

López Obrador afirmó que en su administración se actúa: “Es cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea”.