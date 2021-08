Mañanera de AMLO: López Obrador rechaza encuesta de Coneval, propone modificar metodología de medición

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acepta los resultados sobre la medición de la pobreza dados a conocer ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indican que en México, entre 2018 y 2020 la contabilizaron casi 6 millones de personas entre pobreza y pobreza extrema.

No acepto el resultado de esa encuesta, tengo otros datos . Creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante no ha perdido la fe, estamos saliendo adelante”, dijo.

De acuerdo con el Coneval la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en México en la medición de 2020 respecto a la de 2018.

El informe indica que en 2018 el 41.9% de la población estaba en pobreza, mientras que en 2020 el porcentaje se incrementó a 43.9%.

Lo mismo ocurrió en el caso de la pobreza extrema, pues en 2018 el 7% de la población estaba en esa circunstancia, mientras que en 2020 la cifra aumentó a 8.5%.

“Es producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que afectó a muchos sectores, afectó en general. La economía el año pasado cayó 8.5%, ¿saben desde cuándo no sucedía eso?, desde 1930 del siglo pasado. Casi 100 años que no se veía o padecía una crisis así”, consideró el mandatario.

López Obrador afirmó que la crisis sanitaria por Covid-19 golpeó a todos los sectores.

“Entonces le pegó muy fuerte al sector turismo, y a otros sectores, al comercio, restaurantes, a la industria, el único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, pero todos los demás se derrumbaron”, indicó.

El mandatario aseguró que el País ya se encuentra en recuperación.

“Afortunadamente ya estamos en recuperación. Ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria, hay una recuperación extraordinaria, excepcional, al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6%”, explicó.

López Obrador destacó que “hasta el mismo Fondo Monetario Internacional está proyectando 6.3% para este año”.

Pero, agregó, se debe modificar la metodología para la medición de la pobreza.

“Vamos saliendo adelante y también antes debe modificarse la forma de medición…no toma en cuenta todo lo relacionado con el bienestar”, indicó.

El Presidente aseguró que cuenta con otros indicadores, que le permiten llevar el pulso del bienestar de la población mexicana.

"Tienen otra forma de medir, yo tengo otros indicadores, pero yo respeto, es indudable que la gente está recibiendo más apoyo”, añadió.

Destacó las remesas que se envían desde Estados Unidos que benefician a 10 millones de hogares, las cuales este año podrían llegar a 48 millones de dólares.

El mandatario defendió su política de bienestar, pues aseguró que “es lo mejor que se ha tenido en la historia del País”, debido a que es el distintivo de su administración.

No se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía hace cerca de un siglo, y no toman en cuenta lo que se está destinando en apoyar a la gente”, precisó.