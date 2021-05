AMLO declara que López Dóriga y Aguilar Camín lo responsabilizan del accidente del Metro en Tláhuac porque ya no se les da dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como ya no se le da dinero a Joaquín López Dóriga y Héctor Aguilar Camín como antes, ahora lo acusan de ser el responsable del accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

López Obrador dijo que para los comunicadores la responsabilidad no tiene que ver con la construcción, cálculo estructural, debilidad, fragilidad de la trabe, hundimientos y falta de mantenimiento, sino el presidente.

“Como no se les da dinero a ellos, como era antes la cúpula del poder pues yo soy el responsable de la tragedia de Tlahuac”, declaró en su conferencia matutina.

“Pero claro López Dóriga, Aguilar Camín pues este eran los predilectos del régimen entre otros, pero ni modo que yo me esté preocupando tanto por esas opiniones, me ocupo porque es mi trabajo pero lo que me importa es la opinión del pueblo, los sentimientos del pueblo y le tengo muchísima confianza a la gente”, expresó.

Acusaciones de Movimiento Ciudadano sin sentido

López Obrador señalo que las acusaciones de Movimiento Ciudadano no tienen sentido, es más ni siquiera llegan a ser propaganda.

No pasan de ser actitudes publicitarias muy irresponsables no tienen efecto, además no les ayuda a los partidos”, expuso.

El mandatario mexicano expuso que no han entendido que ya no se manipula de esa manera al pueblo.

“No se puede poner vino nuevo en botellas viejas y no entienden, creen que con eso van a manipular a la gente, a hacer cambiar la opinión de la gente, piensan que los ciudadanos son menores de edad”, añadió.

López Obrador dijo que las campañas en su contra en medios de comunicación están “desatadas” en vísperas de las elecciones, pero que confía en la decisión del pueblo.