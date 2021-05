AMLO critica intento de “sabadazo” en liberación de Héctor “El Güero” Palma y recuerda caso Rafael Caro Quintero

CHETUMAL.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador criticó la forma en que se daría la liberación de Héctor “El Güero” Palma en fin de semana, día festivo y durante la madrugada, lo que llamó “sabadazo”.

“Eso coloquialmente se conoce como ´sabadazo´, y luego de manera terminante ordenar que se le liberara en la noche y hasta ayer otra orden para liberarlo a las cuatro de la tarde”, manifestó López Obrador.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En su conferencia matutina difundida en redes desde Quintana Roo, expresó que fue hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas antes de que se diera su liberación. Si no hay requerimiento Héctor “El Güero” Palma podría ser liberado mañana.

El mandatario explicó que durante ese tiempo se prevé que el Gobierno de México, agencias internacionales, expresen si existe algún elemento, denuncia o proceso de extradición en curso; si no es así, se procederá de acuerdo a la resolución del juez (Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en Jalisco) ”, señaló.

El presidente recordó el caso del capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero, quien fue liberado en condiciones parecidas y a los pocos días se enteran oficialmente que era buscado por las autoridades del Gobierno estadounidense.

“Cómo queda el Gobierno de la República bajo sospecha, nuestro Gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y no va a caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al estado mexicano”, sostuvo.

“Si lo hubiesen liberado imagínense las sospechas, pues si porque nos tienen un poquito de ganas nuestros adversarios pero no es eso, no es asunto personal, no es asunto del Poder Judicial, del Estado, imagínense la sospecha, las burlas, los memes, pasó algo parecido cuando se liberó al señor Caro Quintero”, manifestó.

Héctor “El Güero” Palma es identificado como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que a su vez, en sus inicios, fueron lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Padrino”, fundador del Cártel de Guadalajara.