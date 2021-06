AMLO cree que sí hubo “filtraciones” al New York Times sobre accidente en Línea 12 del Metro; anuncia que esta semana presentan el dictamen

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hubo filtración de información sobre la investigación en torno a la Línea 12 al diario The New York Times.

El domingo el periódico estadounidense informó que en la construcción del tramo elevado de la Línea 12 que colapsó en mayo y que cobró la vida de 26 personas, hubo graves fallas.

Hoy durante la conferencia matutina el mandatario fue cuestionado si hubo o no filtración del dictamen que se trabaja en torno al accidente.

Debe de haber habido. Es que no alcanza la Jefa de Gobierno ni ninguna autoridad a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad. En todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra. Esto es así en todos los lados”, dijo.