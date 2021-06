AMLO confirma regularización de autos “chocolate” para BC; Sonora no se descarta

CIUDAD DE MÉXICO.- La regularización de vehículos ilegales o “chocolate” en Baja California será un ensayo y se analizará su aplicación en otros estados, como Sonora, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre su anuncio realizado el fin de semana en Baja California y si la medida se extenderá a Sonora y otras entidades fronterizas.

Y aclaró: ”Sonora no lo descartamos, pero Tijuana es muy notorio, es una demanda muy sentida, hay muchísimos vehículos. Se calcula que existen en esa situación cerca de 500 mil vehículos, sí hace falta un registro, poner orden en el caos”, dijo.

El domingo el último evento de su gira por Baja California en Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada, el mandatario se comprometió a que muy pronto la Federación dará respuesta a la solicitud de los bajacalifornianos de regular los autos ilegales o “chocolate”.

Ahora les voy a decir aquí en Baja California que muy pronto vamos a dar una respuesta para que los tienen esos carros puedan regularizarlos , vamos a buscar el mejor mecanismo, esto va ayudar mucho porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados y no se saben quienes son sus dueños”, dijo.

El mandatario aseguró que el costo por regular los autos será menor y lo que se pague será etiquetado para Baja California.

Vamos a tener un registro, pero no sólo eso, pero vamos a buscar que se resuelva en definitiva la propiedad de esos carros. Lo que se cobre por esa regularización, que no será mucho, porque los que tienen estos carros es gente humilde, pobre y necesita esos carros, es gente con pocos recursos, no van a pagar mucho, ese dinero vamos a etiquetarlo, lo que se obtenga va a ser para beneficio de la misma gente de Baja California”, anunció.