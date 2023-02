AMLO comparte foto “aluxe maya”; “¿broma? ¿equivocación? ¿Por qué?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Qué son los “aluxes”?; AMLO comparte foto en la mañanera y se viraliza en el mundo.

El sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en Twitter la foto de un supuesto "aluxe" (duende de la mitología Maya), afirmando que "todo es místico".

La prensa internacional viralizó la imagen en sus portada con diversos comentarios, tanto divertidos como irónicos.

De acuerdo con una publicación de 2018 del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, perteneciente a la UNAM, estos seres son llamados chaneques en náhuatl o aluxes en maya, y su nombre puede traducirse como "los seres que habitan en lugares peligrosos", o como "los dueños de la casa".

Generalmente se les representa bajos de estatura, vestidos con túnicas, y descalzos. A estos seres mágicos de la mitología mesoamericana se les atribuye un gran conocimiento de las selvas, además de ser guardianes del agua y de la selva.

Uno de ellos es el Daily Star, diario británico que este martes mostrará en portada al ser sobrenatural, según adelantó BBC News. Además, llevará la frase: "Mexico prez: we've caught an elf", es decir, "Presidente de México: 'atrapamos un duende'".

Asimismo, y con el aparente fin de captar la atención de los lectores, se aprecia el texto: "'un duende mítico que trepa árboles fue captado en cámara', dijo el presidente de México. Sí, el mismísimo presidente".

Cabe mencionar que la afirmación del Daily Star no es del todo precisa, puesto que AMLO había escrito: "Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico".

Aparentemente la fotografía del supuesto aluxe no sería de hace unos días, sino de hace por lo menos dos años, como advierte Twitter bajo la publicación del mandatario, junto a notas periodísticas de 2021 que ya incluían la imagen

¿Un elfo? ¿Una bruja?"; The New York Times publica sobre supuesto aluxe de AMLO. También el New York Times se sumó a la discusión, pues a través de un texto destacó que la imagen carecía de metadatos, por lo que no se ha podido discernir quién la tomó ni cuándo lo hizo.