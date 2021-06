AMLO califica de “racista”, comercial de Arath de la Torre burlándose de los Voladores de Papantla

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes como "racista", el comercial de la empresa MoneyMan, presentada por el actor Arath de la Torre, en donde ridiculiza el ritual de los Voladores de Papantla y donde asegura que este acto genera "cero interés".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recordó que hace unos días el expresidente Felipe Calderón y Mario Alberto di Costanzo, quien fue parte de su "Gabinete Legítimo" en 2006, usaron la expresión de "No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre".

Hace unos días hubo un cuestionamiento a la danza a los Voladores de Papantla, racista. Me acuerdo de un dirigente, y me da una pena porque era el secretario de Economía, o de Hacienda del gobierno legítimo, también con doctorados del ITAM que escribió un artículo en La Jornada y puso que no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre.