AMLO asegura que los corruptos no regresarán

YUCATÁN.-Xóchitl Gálvez recibió la constancia para liderar el Frente Amplio por México y se convirtió informalmente en la candidata presidencial de la oposición.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los corruptos no regresarán, ni siquiera disfrazándose o engañando.

AMLO inauguró el Bulevar Luis Donaldo Colosio y el Distribuidor Aeropuerto.

Simpatizantes del presidente le pidieron que se reeligiera y permaneciera en el cargo durante seis años más.

El presidente rechazó la idea de la reelección, afirmando su compromiso con la consigna de "Sufragio efectivo, no reelección".

López Obrador afirmó que la mentalidad del pueblo ha cambiado y que no hay motivos para temer.

Un grupo de simpatizantes gritó "¡Seis años más! ¡Reelección!".

El presidente reafirmó su posición maderista y su compromiso con el sufragio efectivo en lugar de la reelección.

No, eso no, porque soy maderista, ‘sufragio efectivo, no reelección’. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo.