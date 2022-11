CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque hay menos impunidad en el País, es en el poder Judicial donde “notoriamente” aún existe.

Hay menos impunidad sin duda, pero donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del poder Judicial para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan porque se integró mal la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto que resulta que se vuelven muy, muy legalistas”, dijo.

López Obrador indicó que se trata de un problema “estructural” que hay que atender.

“Hace falta una reforma, puede salir del poder Judicial en ese sentido. No es en el ánimo de estar socavando la credibilidad del poder Judicial, no se puede generalizar, es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema y no se inicia ningún proceso de investigación y la judicatura es para eso”, indicó.

El poder Ejecutivo, precisó, no puede intervenir y “tampoco el legislativo”.

AMLO asegura que en poder Judicial hay “notoriamente” más impunidad. Foto: Captura de pantalla

Gobierno no protege a ningún grupo

El mandatario afirmó que su administración no protege a grupos del crimen organizado.

“No hay ningún grupo protegido. El que comete un delito es castigo, no hay acuerdos”, aseguró.

López Obrador agregó que eso ayuda a que los miembros de la delincuencia tengan claro que “no se permite la impunidad”.

“Que no les vayan a ir a decir: ‘es que no te preocupes, no va a pasar nada’. Ya es otra cosa distinta y ojalá en los estados se transmita el mismo mensaje, porque esto ayuda mucho”, dijo.