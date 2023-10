AMLO asegura que aunque se rían de los “abrazos y no balazos”, está logrando reducir la incidencia delictiva

CHALCO, Estado de México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que, a pesar de que algunos se burlen de su enfoque de “abrazos y no balazos”, está logrando reducir la tasa de criminalidad, un desafío que señala no ha sido sencillo.

Aunque se burlan de mí, algunos, no me importa porque yo sé lo que estamos haciendo y nos está funcionando porque estamos bajando. Estamos bajando la incidencia delictiva. No era fácil, pero vamos avanzando en esto, atendiendo las necesidades”.