CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma electoral o “Plan B” beneficia a los ciudadanos, pues se les da más garantías de que su voto será respetado.

Durante la conferencia matutina el mandatario fue cuestionado sobre en qué beneficia la reforma electoral al electorado.

Aún con esta reforma se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado”, dijo.

Lorenzo y Jacobo no tienen vocación democrática, dice AMLO

El mandatario agregó que el hecho de que ya no estén Lorenzo Córdova Vianello y Edmundo Jacobo Molina, quien al entrar en vigor la nueva legislación fue cesado de su cargo como secretario ejecutivo del INE.

“Al no estar Jacobo es una garantía para el ciudadano, porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos no tienen vocación democrática, son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos”, contestó.

El motor del cambio, agregó, es del pueblo, “no estos burócratas que han estado al servicio de la oligarquía, no de la democracia”.

AMLO asegura que “Plan B” beneficia a ciudadanos “al no estar Jacobo” o “Lorenzo”. Foto: Especial

Niega AMLO que con Plan B gobierno interfiera en elecciones

López Obrador negó que con el “Plan B” su gobierno pretenda interferir en las elecciones, pues “nosotros padecimos los fraudes electorales”.

“Sería una incongruencia que llegando al gobierno actuáramos como lo hizo (Vicente) Fox, que se convirtió en un traidor a la democracia”, dijo.

El Presidente precisó que todo aquello que está en la nueva ley y que se piense que puede limitar a los ciudadanos “se quita”.

“El poder Judicial lo puede hacer, ‘este artículo lo invalido’, pero no significa invalidar la ley en su conjunto”, indicó.