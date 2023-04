AMLO anuncia que se liquidará a Notimex porque el gobierno tiene a “la mañanera” y no requiere de una agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-La agencia de noticias del Estado Notimex desaparecerá, pues ya se cuenta con las “mañaneras”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se está llegando a un acuerdo, la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial. Ya no hay eso, además desde que entramos hay un conflicto laboral, no es algo que nos haga falta como gobierno; tenemos la mañanera”, dijo.

“¿Se extinguirá Notimex?, se le preguntó al mandatario durante la conferencia de prensa matutina.

Sí. Nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, con liquidación”, contestó sobre la liquidación de la agencia que se encuentra en un conflicto laboral desde hace tres años.

Te puede interesar: Gobierno prepara iniciativa para liquidar a Notimex, asegura Monreal

ESPERA QUE HAYA RECONCILIACIÓN

El Presidente agregó que espera que haya reconciliación y perdón, aunque “no se olviden las cosas” al hablar sobre el conflicto entre los trabajadores y la directora de Notimex San Juana Martínez.

“Es una periodista buena, ya ven cómo somos distintos y se respeta la pluralidad, y es muy aburrido que pensemos todos de la misma manera, no debe de haber pensamiento único. Yo, por ejemplo, la respeto, la estimo y la considero buena periodista”, dijo.

Sobre la posibilidad de que San Juana se integre al Gabinete del gobierno federal, el mandatario contestó que aún no se sabe, “pero en una de esas sí”, aunque no en el Gabinete.