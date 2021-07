Mañanera de AMLO: Liberación de casetas de Sonora será pronto, anunció López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-El gobierno federal liberará pronto las casetas de cobro tomadas en Sonora, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy preguntó al mandatario sobre el Movimiento por el Libre Tránsito de Sonora que mantiene la toma de las casetas de cobro de Sonora y porqué no se han podido rescatar las casetas de Sonora, como sí lo han hecho en otros estados.

López Obrador envió un mensaje a quienes mantienen tomadas las casetas de Sonora.

El mandatario recordó que ya se liberaron las casetas de Nayarit y Sinaloa, pero falta Sonora.

“También en Baja California, entonces lo que quedaba o todavía falta por liberar es Sonora pero ya estamos atendiendo este asunto”, indicó.

La Federación privilegiará el diálogo y convencer, sobre el uso de la fuerza al liberar las casetas.

Siempre con diálogo, convenciendo no es usar la fuerza, es dialogar convencer de que ya son otros tiempos. Es que antes, no hace mucho, pues la gente veía de que podían cometer algún acto ilegal porque el gobierno daba el mal ejemplo; si se dedicaban a robar los funcionarios qué decía la gente: si roba el de arriba, porqué nosotros no. Ya no hay robadera, no se permite corrupción de nadie. No hay tolerancia a la corrupción, impunidad”, indicó.