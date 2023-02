AMLO analiza interponer una demanda en contra de abogado de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que analiza interponer una demanda por daño moral en contra de César de Castro, abogado de Genaro García Luna.

De Castro mencionó el nombre del Presidente de México en el juicio en contra de García Luna en Nueva York al preguntar si había recibido 7 millones de dólares del crimen organizado.

Estoy haciendo una consulta, porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra de la abogada de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el Presidente de México”, dijo.

Asunto debe quedar muy claro, dice AMLO

López Obrador aseguró que el asunto “debe quedar muy claro”, pues lo que más estima es su honestidad.

“Esto tiene que quedar de una vez; les comento que como no tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran”, indicó.

¿Denuncia será como Andrés Manuel o Presidente de México?

El mandatario destacó que analiza si hace la denuncia como Andrés Manuel o como el Presidente de México.

“Lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad porque es lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy Presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral”, indicó.

Y agregó: “Y lo tercero: no puede ser Presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”.