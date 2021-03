AMLO afirma que se investiga muerte de mujer en Hidalgo después de vacunarse

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se investiga la muerte de una mujer en Hidalgo después de que se le aplicó la vacuna contra Covid-19.

“Hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios con especialistas, al parecer no hay relación entre la vacuna y el fallecimiento, pero sin embargo le dan vuelo en los medios”, dijo.

López Obrador negó además que se hayan perdido dosis de la vacuna contra Covid-19.

“No hubo ni ningún desperdicio, ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho para hacer un llamado a la población, para que no se dejen manipular. Se pensó que la vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis resultó ser que no se tenía ningún problema y se aplicaron”, dijo.

El mandatario hizo un llamado a la población a que “no se dejen engañar” , debido a que “hay muchas noticias falsas”.