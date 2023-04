AMLO afirma que reforma a la Ley Minera “no hay ningún problema” para las mineras

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con las iniciativas de reformas a la Ley Minera y a la Ley de Aguas “no hay ningún problema” para las mineras instaladas en el País.

No hay ningún problema, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, es cuidar el medio ambiente, no de forma simulada o de manera hipócrita o con doble discurso”, dijo.

AMLO descarta riesgos en reforma a Ley Minera

Durante la conferencia de prensa matutina el mandatario afirmó que con su iniciativa “no existe ningún riesgo para las mineras”.

No existe nungun riesgo con las mineras.Todas las minas de Canadá están trabajando sin problemas, y muchas están cumpliendo con su responsabilidad, medio ambiente, le pagan bien a los trabajadores, esas empresas, las canadienses, son de las mejores”, indicó.

López Obrador aseguró que “no hay ningún problema”, pues “lo que se quiere es que ya no se sigan entregando concesiones y que no se entreguen concesiones donde no hay agua para la gente”.