AMLO afirma que no tiene información sobre detención y liberación de Iván Archivaldo Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que no tiene información sobre la detención y liberación de Iván Archivaldo Guzmán durante el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa.

No tengo información sobre eso, no me dieron información sobre eso. Yo lo que supe es de que había este operativo, ya cuando estaba en marcha y ya me informaron en la circunstancia que se estaban dando las cosas, de cómo había grupos armados y estaban llegando y como tomaron la caseta de la carretera Mazatlán-Culiacán”, contestó a la pregunta de si habría sido detenido y liberado el otro hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.