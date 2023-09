AMLO afirma que no hay “viso” de crisis económica al final de su sexenio

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay visos de que al final de su sexenio haya una crisis económica.

“Decir la gente que no hay ningún viso, ningún problema a futuro, que pueda convertirse en crisis económica o financiera, no hay nada”, afirmó.

El mandatario reconoció que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, “puede ser que haya déficit”, pero no endeudamiento.

No hay tal endeudamiento. Año con año, cuando se presenta el presupuesto de Egresos, se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que piensa va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Entonces, puede ser que haya un déficit, un faltante entre lo que ingresa y lo que se requiere para hacer las obras públicas”, explicó.

Pero, añadió, hay parámetros y “nosotros no nos salimos de lo que autoriza el Congreso, pero no solo es la cuestión legal, sino que no podemos endeudar al País”.

López Obrador afirmó que su administración dejará menos deuda que los gobiernos de sus antecesores.

