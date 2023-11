AMLO afirma que evitará a Dina Boluarte en la APEC 2023: "Se lo digo así con todo mi cariño"

CIUDAD DE MÉXICO.- En anticipación por el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que evitará por completo tomarse fotografías con la mandataria de Perú, Dina Boluarte.

Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto”, expresó AMLO en su conferencia matutina.