AMLO afirma que con hoy serán tres visitas suyas a Acapulco después del huracán “Otis”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En tres ocasiones, con la prevista para esta tarde, ha visitado Acapulco después del paso del huracán “Otis” por el puerto, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario reiteró que hoy a las cuatro de la tarde sostendrá una reunión para evaluar el Plan de Reconstrucción de Acapulco en el puerto.

Ya hemos estado con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco y lo digo porque los adversarios, politiqueros, han sostenido de que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí, todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de los que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción”, explicó.