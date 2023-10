AMLO afirma que "ayuda más" a damnificados en Acapulco desde Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras recibir críticas por no estar presente en Acapulco, Guerrero, para ayudar a los daminificados del huracán 'Otis', el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su decisión al afirmar que ayuda más coordinador la situación desde Palacio Nacional que desde el lugar de los hechos.

Del mismo modo, argumentó que prefiere centrarse en acciones concretas y evitar convertir la trágica situación en un espectáculo político.

¿Por qué no estoy yo, dicen los adversarios, politiqueros? No estoy porque creo que ayuda más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes. Lo más importante son los hechos. Hechos, no palabras", aseveró en un video compartido en redes sociales.