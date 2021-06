AMLO afirma que SS no le ha informado sobre fallecidos en Sonora de Covid-19 vacunados con esquemas completos: “hay que ver si es cierto”, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Salud no le ha informado sobre muertes por Covid-19

de personas ya vacunadas con esquemas completos ni en Sonora ni en ninguna otra parte del País.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre la información revelada por la Secretaría de Salud de Sonora de que en la entidad han fallecido seis personas por la enfermedad ya vacunadas con el esquema completo y 24 con una dosis y le solicitó los datos a nivel nacional.

Hoy mismo la Secretaría de Salud va a informar, pero no es un asunto grave, no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia”, dijo.

López Obrador aseguró que en la reunión que sostuvo con el gabinete de Salud el lunes por la tarde, no se le planteó el caso de Sonora.

Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó. Es mínimo, prácticamente inexistente, porque si no pues nos reunimos todos y es para tratar el tema de la pandemia: el doctor Hugo López-Gatell hace evaluación caso por caso ahora que hay repunte en varios estados los revisamos, hay en el caso de Sonora un repunte de contagios, pero vamos decir no alarmante y todavía no se refleja en el número de fallecidos”, dijo.

Datos oficiales revelan situación de fallecidos en Sonora

Al mandatario se le aclaró que en el caso de Sonora son datos oficiales de la Secretaría de Salud estatal.

Pues sí, pero hay que ver si es cierto y si tiene relación con la vacuna, porque pueden fallecer por otra causa”, dijo y preguntó: “¿enfermaron de Covid?”.

Los fallecidos, aclaró, no son por la vacuna ni tienen alguna relación con su aplicación.

“De todas formas hoy vamos a informar, vamos a dar a conocer. Es lo mismo que el caso del regreso a clases, es mínimo los casos que se han presentado, nada es como la vacuna, porque quienes sostienen que no se debe de regresar a clases , que se respeta su punto de vista, pueden estar alardeando con eso; pues no, afortunadamente no es significativo, no es ni el 1% es 00.1. Aquí en la ciudad creo que fueron ocho casos”, dijo.