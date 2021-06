AMLO: adversarios quieren poner a pelear a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum 

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los opositores a su proyecto quieren “poner a pelear” al canciller Marcelo Ebrard Casaubón y a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario fue cuestionado sobre si las filtraciones sobre la Línea 12 al diario The New York Times eran “fuego amigo” con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

No, ese es otro estribillo político de nuestros adversarios : quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana ( Clouthier), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etc, etc, etc”, dijo.