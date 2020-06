AMLO adelanta que dará a conocer un gran fraude miles de millones que se hacían con facturas falsas

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López adelantó que pronto dará a conocer todo un gran fraude miles de millones de pesos que se hacían por medio de facturas falsas en donde estaban coludidos despachos fiscales con apoyo de "gente influyente".

"Pronto vamos a dar a conocer todo el gran fraude que se cometió con las facturas falsas, miles de millones de pesos, la semana próxima, porque hacían lo que querían.

"Había despachos con apoyo de gente influyente, engañaban a muchos, otros cayeron en la trampa, tenían que pagar 500 mil pesos y les decían si me das 100, te ahorrar 400, yo me encargo de resolver, y llevaban a cabo una serie de operaciones fraudulentas y entregaban facturas falsas y así se defraudó a la Hacienda Pública en miles de millones de pesos, ese es un expediente abierto".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que en el periodo neoliberal querían quitarle al Ejecutivo el manejo de la política fiscal, del SAT.

"Más porque imaginan que íbamos a llegar nosotros y la política fiscal era para ellos era lo fundamental, porque no pagaban impuestos, o se los condonaban, no todos porque me reclaman porque generalizo".

El Presidente destacó que la mayoría cumplía y sigue cumpliendo y los empresarios son muy importantes para el desarrollo de México porque prestan un gran servicio a la nación.

"Los buenos empresarios, pero fueron creando un grupo que ni siquiera en el sentido estricto son empresarios, son traficantes de influencias, esos son los que echan a perder todo".

El titular del Ejecutivo dijo que los empresarios que actuaron de buena fe se les dará la oportunidad de que se regularice y se les va a notificar como está su situación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la titular del SAT Raquel Buenrostro advirtió que en el pago de impuestos no permitirá el "chicaneo" y paros los contribuyentes evasores y defraudadores les envió el mensaje de que las "las reglas del juego cambiaron".