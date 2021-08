Mañanera de AMLO: López Obrador descarta afanes autoritarios y militarización de México con la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe un afán autoritario de su gobierno con la Guardia Nacional (GN) ante “el fantasma de la militarización”.

Acerca del fantasma de la militarización, primero no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad solo con el uso de la fuerza, no hay afanes autoritarios, no hay guerra”, dijo.

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el mandatario recordó que el uso de la fuerza tuvo que ver con una “política equivocada que causó mucho daños, dolor”.

AMLO destaca en las fuerzas armadas el respeto a los derechos humanos

“Eso no va a repetirse”, afirmó y aseguró que la Secretaría de la Defensa (Sedena) forma a los miembros de la Guardia Nacional con un enfoque en el respeto a los derechos humanos.

“La Sedena tiene este propósito de formar a los nuevos elementos como lo ha venido haciendo, es una materia obligatoria, no optativa, el respeto a los derechos humanos”, dijo.

López Obrador llamó a tener confianza de que “sí vamos a poder salir adelante de esta forma y yo estoy muy satisfecho de que se está avanzando para consolidar a la Guardia Nacional”.