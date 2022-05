AMLO a conservadores: "¡Qué se vayan al carajo, primero es la salud del pueblo!"

ETCHOJOA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a los conservadores “¡que se vayan al carajo, lo primero es la salud del pueblo!

Lo hizo al defender su estrategia de que 500 médicos especialistas de Cuba lleguen a Mexico.

Al supervisar los avances del Plan de Justicia al Pueblo Mayo, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que primero se contratará a personal médico mexicano que no tenga base y más adelante, señaló, se contratará a los médicos de la isla.

Ahora hay una polémica porque vamos a contratar, vamos a traer, después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos, no tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo (...) una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos hará falta sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pues saben, ¡Qué se vayan al carajo! porque lo primero es la salud del pueblo".

Traerán médicos de donde sea

López Obrador indicó que los médicos pueden ser de México, de Cuba, de Francia o de Estados Unidos "pero los médicos son para curar a la gente".

El jefe del Ejecutivo federal señaló que su compromiso con las comunidades, con los pueblos indígenas, como el mayo, es el que no falten los médicos, los especialistas "y tengamos un buen sistema de salud".

Acusó que en Mexico no se cuenta con los médicos necesarios porque en sexenios pasados se buscaba privatizar la educación y las escuelas de medicina rechazaban a los jóvenes "con la mentira de que no pasaban el examen de admisión y no era eso, no era que no pasaron el examen de admisión, es que no había cupo porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente o no había las escuelas suficientes".