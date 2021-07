Mañanera de AMLO: Rebrote de Covid-19 en México pero de menor intensidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México vive “una especie de rebrote”, una tercera ola de contagios de Covid-19, pero de menor intensidad.

Durante su conferencia matutina el mandatario precisó que no se tomarán medidas restrictivas especiales, ni toques de queda.

Estamos en una situación especial. Hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios , no igual afortunadamente a la primera y no igual a la segunda. Es de menor intensidad y también menos dañina, porque tenemos menos hospitalizaciones y lo más importante de todo; menos fallecidos”, dijo.

El mandatario recordó que el rebrote de la enfermedad afecta más a los jóvenes y que los adultos mayores se han visto menos afectados por la vacunación.

El Presidente aseguró que no se tomarán decisiones de cierre, debido a que ya “sabemos cuidarnos todos”.

Somos mayores de edad, tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias. En nuestro País no hubo toque de queda, no hubo medidas drásticas ni en los peores momentos”, dijo.