AMLO: Si en EU me piden hacerme la prueba del Covid-19 no tengo problema

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si en su visita a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, autoridades del país vecino le piden hacerse la prueba del Covid-19, no tiene ningún problema en realizársela, porque, señaló, no tiene nada que ocultar.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario recordó que, según las conferencias que ha encabezado Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la población debe de realizarse la prueba del coronavirus cuando se tenga dolor de cabeza, tos seca, calentura y dolor de cuerpo.

- ¿Si se lo piden por protocolo?, se le preguntó.

- No sé si me lo pidan, no adelantemos vísperas, si ya lo piden vamos a ver qué hacemos, ya entonces resolvemos, vamos a analizarlo. No tengo yo ningún problema de actuar con humildad”.

- “¿Nos avisaría?, se le siguió cuestionando.

- “Sí, porque tampoco tengo nada que ocultar. Muy contrario de lo que se piensa, el poder es humildad”, agregó.