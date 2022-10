AMLO: “No hay que pelearnos”, dice sobre polémica entre Layda Sansores y Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la gobernadora de Campeche Layda Sansores Román y al Senador Ricardo Monreal Ávila a “no pelearnos” al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de los intercambios que se dieron ayer en donde la mandataria anunciara que el legislador sería mencionado en su programa de “Martes del Jaguar”.

Conozco a Ricardo desde hace tiempo, ya dije de Layda, es para abrazarla siempre, la quiero mucho; entonces, no hay que pelearnos. Esto que les cuento es para que nos ubiquemos de la importancia que tiene la transformación, lo que nos ha costado, se puede platicar y se dice fácil, pero imagínense lo que implicaba entonces”, dijo.

López Obrador narró un intento de fraude de parte del gobierno de Ernesto Zedillo en contra de Ricardo Monreal cuando compitió por la gubernatura de Zacatecas en 1997.

“No afecta, pero es de mal gusto”

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre si lo que llamó Monreal “guerra sucia al interior de Morena” en su contra o de cualquier otro aspirante a la Presidencia de la República en 2024, terminaría por dividir al partido como sucedió con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

López Obrador contestó que no afecta al partido, pero “es de mal gusto” y “no debería hacerse eso”.

“La verdad no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería hacerse eso, no hace falta”, indicó.

Especial

“La población tiene criterio”

La población, agregó, tiene criterio y “a veces eso tiene efecto de boomerang y perjudica a quien suelta ese tipo de cosas; no afecta políticamente, hasta puede beneficiar. Sin duda es de mal gusto, no debe prevalecer eso. Ese es mi punto de vista”.

El mandatario precisó que admira a Layda Sansores por ser “luchona” y porque ha enfrentado “todo, me consta: represión, fraudes, es una mujer de lucha, con convicciones y también respeto a Ricardo Monreal, lo conozco desde hace mucho tiempo”.

Te puede interesar: "No quieren que esté en la boleta presidencial": Monreal denuncia campaña de desprestigio en su contra.