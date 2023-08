AMLO: “Mafia quiere poner a Movimiento Ciudadano contra la 4T”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la "mafia del poder" quiere a todos en su contra, por lo que consideran traidor a Movimiento Ciudadano (MC) por no alinearse al "bloque conservador".

"Entonces, ¿qué quieren? Que todos se unan en contra de nosotros, entonces como hay algunas resistencias como estas de Movimiento Ciudadano, que ellos dicen, 'no, vamos solos', ahí dicen: 'nooo, traidores, no se alinean'", expresó.

O sea, es muy intolerante, o sea, todos tienen que entrarle al aro, todos tienen que estar con la mafia del poder, todos tienen que ser aplaudidores, alcahuetes de los potentados, los que ya gobernaron y llevaron al país al fracaso rotundo, los que se dedicaron a saquear a México, esos son los que quieren regresar".

AMLO ve a bloque conservador molesto

Al encabezar la conferencia matutina en este puerto, López Obrador acusó que el "bloque conservador" también se enojó porque Movimiento Ciudadano dijo: "lo vamos a analizar", rumbo a las elecciones de 2024.

"Y entonces 'eres un traidor'", cuestionó López Obrador.

"A uno de ellos, que tenía mucho interés, tampoco lo voy a mencionar, que estaba muy echado para adelante y todo, no aguantó ni el primer apretón".

¿Enrique Alfaro?, se le preguntó.

"No, no, otro, otro, del bloque conservador".

¿Creel?

"Sí, no aguantó, no, yo no dije eso, no me vayan a trampear ustedes y luego... pero no aguantó, vean a Fox, quieren saber cómo está el teje y maneje, vean a Fox, vean los tuits de Fox".

¿Ve que (la situación de MC) podría causar ruido en la elección de 2024?, se le insistió en la sede de la Doceava Región Naval.

"Es normal en la democracia y hay que ver siempre lo que hay detrás, siempre, siempre hay que decir, de parte de quién", manifestó López Obrador.